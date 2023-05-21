4yuuu編集部が実際に使ってよかったSeria(セリア)の商品をピックアップ♡今回は、QOLを上げてくれる便利グッズをご紹介します！リピート確定な優秀アイテムが目白押しですよ。出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/mockup-design-bag-concept-top-view-1795205320【セリア】おすすめ便利グッズ?キャンバストートバッグSeria(セリア)の「キャンバストートバッグ」は、本当に110円(税込)！？と驚くような丈夫で素