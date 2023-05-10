お笑いタレント明石家さんま（67）が、10日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、近年流行の不倫スタイルに首をかしげる一幕があった。番組のテーマは「ダメな男の見分け方SP」。女性の心理が分からない男や要注意な男を、実例を挙げながら紹介した。最近の流行は、ソロキャンプに見せかけた“テント不倫”という。夫がソロキャンプに行くと外出したが、実は妻以外の女性とテントで一夜を過ご