女優・菜々緒（34歳）が、5月8日に放送されたバラエティ番組「スター性格診断SHOW」（TBS系）に出演。自分の性格における悩みとして「私は我慢しすぎちゃう」と語った。統計データから、出演したスターを9チームに分類する番組で、「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」に出演している菜々緒が「誰もが認める優等生・カリスマ社長さん」チームに分類された。菜々緒は自分の性格の悩みとして「私は我慢しすぎちゃう。ちょっと嫌だ