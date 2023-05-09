1千年以上にわたって受け継がれる形式で執り行われた英チャールズ国王の戴冠式。参列を終えた秋篠宮さまと紀子さまは、5月7日に政府専用機で帰国された。秋篠宮ご夫妻にとって、初めて参列した海外王室の戴冠式であり、ウェストミンスター寺院でのご夫妻の表情には、緊張の色が浮かんでいるようだった。英王室に詳しいジャーナリストの多賀幹子さんはこう語る。「70年前に行われたエリザベス女王の戴冠式に参列した方々のうち存命