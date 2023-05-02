¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÍ¤¬Ìîµå¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿ÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµð¿ÍÆþÃÄÅö»þ¡¢Ì´¤È´õË¾¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¸¶À¿¼¡¹¬±¿¤Ë¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤­¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë1·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¡£Ëþ¤ÁÂ­¤ê¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸½ÌòºÇ½ªÇ¯¤À¤Ã¤¿2020Ç¯¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÌîµå¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£1·³¤Ë¾å¤¬