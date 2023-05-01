アニメ『ハイキュー!!』日向翔陽役などで知られる、声優の村瀬歩が5月1日、自身の公式サイトを通じて13年所属した所属事務所「ヴィムス」を退所し、個人事務所「アスターナイン」を立ち上げたことを報告した。【画像】最近では…話題の“初の男子プリキュア”の声優を担当した村瀬歩村瀬は「私、村瀬歩はこれまで13年間お世話になりましたヴィムスを2023年4月30日付けで離れ、 本日5月1日より個人事務所『アスターナイン』を開