 【MLB】ブリュワーズ0−3エンゼルス（4月30日・日本時間5月1日／ミルウォーキー）敵地3連敗は絶対に避けたいエンゼルスに大谷翔平投手が「スーパームーンショット」で貴重な追加点をもたらした。【映像】大谷翔平、最高到達点50メートル、滞空時間7秒のスーパームーンショットエンゼルスが1-0と1点リードで迎えた3回表、2死走者なしの場面で大谷選手は、この試合2回目の打席に入った。2021年と2022年にNPBのソフトバン