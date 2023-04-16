フィギュアスケート世界国別対抗戦フィギュアスケートの世界国別対抗戦（東京体育館）は15日、日本が合計94点で3位だった。米国が120点で優勝。初出場の韓国が95点で2位に入った。表彰式では日本チームに韓国チームが駆け寄り、健闘を称え合う心温まるシーンも。海外の実況席、さらにファンの間で拍手が起こった。東京体育館で心温まる空間が繰り広げられた。最初に表彰台に上がったのは3位の日本チーム。続いて呼ばれたのは