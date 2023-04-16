フィギュアスケートの世界国別対抗戦から一夜明けた１６日、会場となった東京体育館で出場選手らによるエキシビションが行われた。女子でショートプログラム（ＳＰ）、フリーともに２位だった坂本花織（シスメックス）は、「ＬｏｖｅＳｈａｃｋ」を演じ、３回転フリップ、ダブルアクセル、３回転ループを決め、スマイル全開でノリノリの演技を披露した。アンコールでは今季のＳＰ「ジャネット・ジャクソン」メドレーで盛り上