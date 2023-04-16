《青森5人死亡火災》「ずっとママ大好きっこでいてほしい」行方不明の39歳女性が綴った愛しき日常「４世帯8人の絵に描いたような仲良し家族」に起きた悲劇 から続く青森県六戸町の十文字利美さん（68）の自宅から13日未明、突如火の手が上がり、焼け跡から5人の遺体が発見された火災。現在もこの家に住む家族4人が行方不明で、遺体のなかに含まれている可能性が高い。一方、残る1人の遺体は同じく連絡が取れていない利美さんらの