「BCNランキング」2023年3月27日から4月2日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位32S5200A（TCL Corporation）2位REGZA32V34（TVS REGZA）3位REGZA24V34（TVS REGZA）4位REGZA43C350X（TVS REGZA）5位REGZA40V34（TVS REGZA）6位40S5200B（TCL Corporation）7位REGZA50C350X（TVS REGZA）8位32S516E（TCL Corporation）9位AQUOS 4K4T-C42DJ1（シャープ）10