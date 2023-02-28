女子プロレスラーでタレントのジャガー横田（６１）が２８日に自身のインスタグラムを更新し、父親の死去を報告した。「父が亡くなりました。生前から沢山の方々にお世話になりありがとうございました。この場を借りてご挨拶申し上げます」とつづり、葬儀での写真を投稿。３人の姉と並んで参列者にあいさつしている時の様子で「急な事に未だ整理がつきませんが姉妹で話し合って行きたいと思います。父の関係者様､私の後輩達か