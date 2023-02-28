ヤクルトの村上宗隆内野手（23）が28日、自身のインスタグラムを更新。前日27日に打ち上げた侍ジャパンの宮崎強化合宿期間中のオフショットを披露した。村上は「宮崎最終日に楽しすぎたー！！！宮崎キャンプありがとうございました」と記すと、西武・山川穂高内野手、巨人・岡本和真内野手、オリックス・宮城大弥投手、ロッテ・佐々木朗希投手との飲食店での5ショットをアップ。「名古屋、大阪、東京！これから応援お願いしま
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