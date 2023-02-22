台湾プロ野球・楽天モンキーズのチアリーダー「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓ」に所属するリン・シャンが２１日、自身のインスタグラムを更新。万座温泉で露天風呂に入る写真をアップした。「雪の温泉は初めてとても幸せ♡」と記し、一面雪化粧の中で露天風呂を満喫したリン・シャン。幻想的な風景に目を奪われた様子だ。リン・シャンは台湾でモデル業もこなし、１１日から石垣島で行われたロッテ−楽天モンキーズ戦で応