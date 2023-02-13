台湾プロ野球・楽天モンキーズのチアリーダー「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓ」が１１日から行われたロッテ２連戦の応援に駆けつけた。１２日の試合ではタオルを使った「フリフリダンス」で、沖縄・石垣島のファンを魅了。この様子を「パーソルパ・リーグＴＶ」も公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで２日連続投稿し、いずれも反響を呼んでいる。１１日は投稿から１日が経過して１８万再生で、２日目の魔性ダンスも３万回の再生回数