3月開催のWBCに向けて「考えが変わればいいかなと」ソフトバンクの近藤健介外野手が13日、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて「ホークス1年目でもありますし、すぐにジャパンモードにはなっていないので。ホークスのキャンプを終えてから、考えが変わればいいかなと思います」と今の心境を語った。日本ハム時代にチームメートだった大谷翔平投手とも同じユニホームを着ることになる。大谷とは