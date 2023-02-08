【マクドナルド】からアジアの味わいが楽しめるハンバーガーが期間限定で登場！ 初のアジアンフェアということで、その味が気になるところ。今回はそんな「アジアンバーガー」3種類すべてを実食しました！ パンチのある激うまバーガーと出会ってしまった感動を詳しくお伝えします！ ピリ辛 × チーズが最強の組み合わせ！「担々ダブルビーフ」 まずは「担々ダブルビー