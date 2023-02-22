最近はキャンプブームもあって、夜空を見上げる機会も増えているのではないだろうか。今回は、そんなとき使いたいプラネタリウムアプリ「Stellarium」を紹介しよう。Windows版を中心に紹介するが、スマートフォンで利用できるiOS版/Android版も用意されているので、キャンプのお供としてもおすすめだ。●Stellariumの起動と基本操作Stellarium（ステラリウム）は、無料で利用できるオープンソースのプラネタリウムアプリである。初