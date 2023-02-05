佐々木朗は今キャンプ2度目のブルペン入りロッテの佐々木朗希投手は4日、今キャンプ2度目のブルペン投球を行った。3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場も決まっており、例年よりも早めの調整が求められる中、剛速球を投じてミット音を響かせ、ファンからは「もう仕上がってる」「すんげー速い」との声が上がっている。昨季は完全試合も達成し、WBCでは先発陣の一角として期待される21歳は、長い手