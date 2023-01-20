メジャー最速１０５・１マイル（約１６９・１キロ）の記録を持つキューバ人左腕、アロルディス・チャプマン投手（３４）がロイヤルズと１年３７５万ドル（約４億８０００万円）の契約で合意した、と１９日（日本時間２０日）、大リーグ公式サイトなどが伝えた。契約には年俸を上回る出来高４００万ドル（約５億１０００万円）がつくという。２月に３５歳になるチャプマンは１３年前の１０年１月にレッズと契約を結び、同年８月