ゲリラ豪雨や局地的な大雨は、少し離れた場所から見ると雨の切れ目がわかるときもあります。オーストラリア北東部の、極端にピンポイントな集中豪雨をご覧ください。 The way the rain is falling in just this one place. via /u/Dallasrallashttps://t.co/JNspO7eJVbpic.twitter.com/Tf8Ugw9AK5— Mildly Interesting (@interestmild)January 15, 2023全体では青空が広がっていて、天気雨やにわか雨といえる空模様なの
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