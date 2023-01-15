“天才キャラ” や “神格化キャラ” のイメージが強い藤原竜也が、普通の常識人を演じることが吉と出るか凶と出るか……。先週日曜にスタートした妻夫木聡主演のダークな医療エンタテインメント『Get Ready!』（TBS系）。法外な報酬と引き換えに、超人的なオペ技術で患者の命を救う謎の闇医者チームを描く1話完結型のドラマである。妻夫木が孤高の天才執刀医・エースを演じ、藤原がその相棒でチームの交渉人・ジョーカーを演