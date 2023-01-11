新型コロナ患者の全国の死者数は、過去最多のペースで推移していて、感染状況は第7波を超えているとの指摘もでています。緊迫する訪問看護の現状を取材しました。訪問看護師「訪問看護です。調子いかがですか」先月末、訪問看護の看護師が訪れたのは、コロナに感染した一人暮らしの90代の女性の自宅です。息苦しそうな女性の状況を外にいるスタッフに伝えます。訪問看護師「サチュレーション（血中の酸素濃度）とれないですね。体