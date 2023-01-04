雪の上に、くっきりと残った足跡。大みそか、北海道・札幌市の住宅街でヒグマが目撃された。市の担当者によると、足跡は、長さ12cmから13cm。大人のクマとみられている。自宅のリビングからクマを目撃したという男性は、「あそこから建物の陰の方にクマがゆったりと走って行った。2メートルより大きいのかなって感じ」と話した。クマは、その後も近くで相次いで目撃され、札幌市などは注意を呼びかけている。クマの出没は、海外で