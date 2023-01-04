モデル・タレントの西山茉希が、あす5日放送の読売テレビ・日本テレビ系『ダウンタウンDXDX芸能界2023最強運ランキング！』（後9：00〜10：54）に出演する。【番組カット】結婚チャンス「今まで2回あった」と告白するダレノガレ明美新春恒例の『ダウンタウンDX』スペシャルで、人気占い師・水晶玉子が星座と血液型を組み合わせた48通りの総合運で芸能人を診断していく。2021年は1位が川島明（麒麟）、最下位がコカド（ロッチ