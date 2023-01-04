現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（69）が4日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。メジャーに挑戦する日本人選手について持論を語った。2022年はダルビッシュ（パドレス）が16勝8敗、大谷翔平（エンゼルス）が投手として15勝9敗、打者として34本塁打95打点を挙げるなど、菊池雄星（ブルージェイズ）、鈴木誠也（カブス）ら多くの日本人選手が野球の最高峰