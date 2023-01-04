新潟県糸魚川市で２日、用水路に転落していた男性が死亡しました。死因は低体温症でした。 死亡したのは富山県富山市の飲食店従業員・松永進さん（75）です。 ２日午後４時前、糸魚川市木浦で「男性が用水路に落ちている」と消防に通報がありました。駆けつけた消防と警察が現場で松永さんを発見。現場近くには松永さんの車が法面に脱輪した状態で見つかっていて、松永さんの死因は低体温症でした。 警察が死亡した経緯に