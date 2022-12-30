タレントのヒロミ（57）が、30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。テレビ番組撮影中にケガをし、入院中の妻でタレントの松本伊代（57）が、年内に退院すると報告した。松本は、11月24日に行われたTBSのバラエティー「オオカミ少年」の収録で、クイズに不正解すると足元の床が開き、落とし穴に落ちる企画「ソクオチ」に参加。穴に落下した際に腰を痛め、病院で腰椎圧迫骨折で治癒に3カ月を要すると診断された。ヒロミは