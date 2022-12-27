中国吉林省松原市で今月11日、墜落制止用器具を付けずにマンション11階の窓掃除を行う女性2人の姿が捉えられた。当時の様子は中国版TikTok「抖音」に投稿されると炎上し、非難の声が殺到した。『South China Morning Post』などが伝えている。【この記事の動画を見る】問題の動画を撮影したのは向かいのビルの住人で、映像ではプロ清掃員と思われる女性2人がマスクとエプロンを付け、背丈ほどある大きな窓を拭いているのが見て取れ