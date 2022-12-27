白髪の佐藤浩市（62才）と横浜流星（26才）が拳を交える。その様子を真剣な眼差しで見守るのは、哀川翔（61才）と片岡鶴太郎（68才）だ。【写真15枚】佐藤浩市の全身写真。やや痩せたか。他、横浜流星とボクシングシーンの練習をする佐藤浩市寒さが増し始めた12月上旬。周囲を田畑に囲まれた関東近郊の一軒家で、2023年公開予定の映画『春に散る』の撮影が行われていた。ときおり吹く寒風の中、半袖姿で繰り返される迫真の演技