もはや何の興味もなし？タレントの上沼恵美子（６７）が１９日、パーソナリティーを務めるＡＢＣラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に生出演した。漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２２」が１８日放送され、ウエストランドがさや香、ロングコートダディとの最終決戦を制し７２６１組の頂点に立った。長年、審査員を務めてきた上沼だが、オール巨人とともに昨年を最後に卒業。今年の審査員席には山田邦子と