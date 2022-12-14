歌手の広瀬香美（56）が、12日放送のフジテレビ「2022FNS歌謡祭第2夜」（後6・30）に出演。自身の顔を模したお面を胸につけた衣装でSPメドレーを披露した。奇抜な衣装で登場した広瀬は「ロマンスの神様」、＝LOVEと「冬の帰り道」、Da-iCEの花村想太、大野雄大と「ゲレンデで溶けるほど恋したい」、BiSHと「DERA…again」、LittleGleeMonsterと「愛があれば大丈夫」の計4曲を熱唱。流石の歌唱力に加え、衣装でもトップバ