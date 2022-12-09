黄色い袋を持ち、Tシャツ姿で歩く男。器物損壊の疑いで逮捕された、自称ブロガー・遠藤福太郎容疑者(39)だ。面識のない男性の車にコンクリートブロックを投げつけ、フロントガラスを破壊した疑いが持たれている。被害に遭った男性は、犯行後に立ち去る遠藤容疑者を撮影していた。事件は、11月24日、神奈川・相模原市の路上で起きた。60代の男性が車を運転していたところ、前から歩いてきた遠藤容疑者が、突然、コンクリートブロッ