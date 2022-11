俳優・歌手の山崎育三郎(36)が「SUITS OF THE YEAR 2022(スーツオブザイヤー2022)」の「アート&カルチャー部門」を受賞、17日に都内で開催された授賞式にVTRにてメッセージを寄せた。この受賞を「本当に光栄」と喜んだ山崎は、自身の原点と言える“人生最大のチャレンジ”について語った。【この記事の他の写真を見る】「SUITS OF THE YEAR 2022」にて芸術・文化、エンターテインメントを通じて世の中に感動を与えた人に贈ら