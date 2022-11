TwitterやMetaといった大手テクノロジー企業が大規模な人員整理を行う中で、eコマースやクラウドコンピューティング大手のAmazonも1万人もの従業員を解雇する準備を進めていると報じられました。Amazon Is Said to Plan to Lay Off Approximately 10,000 Employees - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2022/11/14/technology/amazon-layoffs.htmlAmazon mass layoffs will reportedly ax 10,000 people this week - The