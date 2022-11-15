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Amazon Is Said to Plan to Lay Off Approximately 10,000 Employees - The New York Times
https://www.nytimes.com/2022/11/14/technology/amazon-layoffs.html
Amazon mass layoffs will reportedly ax 10,000 people this week - The Verge
https://www.theverge.com/2022/11/14/23458097/amazon-layoffs-expected-10000-employees
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