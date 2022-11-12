アマゾンジャパン（東京）が７月に徳島市東沖洲に開設した配送拠点「徳島デリバリーステーション（ＤＳ）」が１１日、報道陣に公開された。施設の稼働により徳島市や鳴門市など徳島県内１１市町では、７００万点以上の商品が注文から翌日に配送可能となったほか、仕分けスタッフや配送ドライバー計数百人の雇用創出にもつながったという。（上田裕子）