インド東部ジャールカンド州の小児病院で今月1日、生後20日を過ぎた女児の腹部から不完全な胎児8体が摘出された。女児は先月10日、同州ランガル地区の公立病院で誕生、腹部が異様に腫れてしこりがあったという。『India.com』などが伝えている。【この記事の他の写真を見る】ジャールカンド州ラーンチーの「ラニ小児病院＆リサーチセンター（Rani Children Hospital ＆ Research Centre）」で今月1日、生後22日の女児の腹部の嚢胞