■深夜に突然発表された人気アイドルグループの脱退＆退所劇人気アイドルグループの「キンプリ」ことKing ＆ Princeから岸優太（27）、平野紫耀（25）、神宮寺勇太（25）の3人が来年5月22日をもって脱退、永瀬廉（23）と高橋海人（23）がグループに残って2人組として活動していくという衝撃的な内容が4日深夜11時、なんの前触れもなく“公式発表”された。【写真】King & Princeのメンバーが初プロデュースしたケーキメン