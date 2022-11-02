DMM.comが展開する電子書籍サービス「DMMブックス」は11月2日、コミック6作品の最新刊を対象に、発売日から1週間限定で最大95％分のポイントを還元するセールの開催を発表した。セール期間は11月4日 0:00〜11月28日 23:59。人気コミック6作品の最新刊を対象に、発売日から1週間限定で最大95%分のポイント還元発売日より1週間限定で、対象作品の最大95％のポイントを還元する。対象となる作品は以下のとおり。11月4日（金）〜11月10