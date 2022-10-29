山崎福、宇田川、平野、山崎颯、ワゲスパックが圧巻の1安打完封リレー■オリックス 3ー0 ヤクルト（日本シリーズ・29日・神宮）オリックスは29日、神宮球場で行われたヤクルトとの「SMBC日本シリーズ2022」第6戦に3-0で勝利。対戦成績を3勝2敗1分けとし、26年ぶりとなる日本一に王手をかけた。杉本裕太郎外野手の決勝打を、自慢の投手陣が1安打完封リレーで守り切り、2敗1分けから3連勝とした。オリックス先発の山崎福とヤクル