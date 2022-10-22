日本シリーズ2022
『日本シリーズ2022』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年10月30日
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高津臣吾監督の悔し涙にネットもらい泣き「涙腺崩壊」
2年連続日本一達成を逃したヤクルト・高津臣吾監督は試合後、悔し涙
スポニチアネックス
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オリックス、26年ぶりの日本一 ヤクルト相手に「4度目の正直」
ヤクルトとの日本Sは1978年、1995年、2021年に続いて今回が4度目
フルカウント
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ソフトバンク・千賀滉大、日本S解説がネットで好評「千賀の喋り心地よい」
ヤクルト・村上宗隆やオリックス・吉田正尚の印象について語る場面も
スポニチアネックス
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ヤクルト・村上宗隆、14打席無安打に ファンから「目覚めてくれ」の声も
村上宗隆が二回の第1打席で見逃し三振に倒れ、14打席ノーヒットに
デイリースポーツ
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オリックス・杉本裕太郎、3ボールから死球 ヤクルトのサイスニードにらむ
初回、3ボールからの4球目の直球が内角に食い込み、左肘付近に直撃
デイリースポーツ
2022年10月29日
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オリックス、1安打完封リレーで3連勝 ヤクルト相手に初めて先に王手
通算3勝2敗1分けで、ヤクルト相手に初めて先に王手を掛けた
スポニチアネックス
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目黒蓮が「silentツイート」した裏事情、野球ファンとの抗争を仲裁か
野球の影響で放送が繰り下げられ、目黒ファンの怒りの声に野球ファンが応戦
東スポWEB
2022年10月27日
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吉田正尚がサヨナラ弾 日本Sでサヨナラ含む1試合2本塁打はパ・リーグ初
吉田正尚が2本塁打3打点の活躍で勝利に導き、2勝2敗1分けのタイに戻した
スポニチアネックス
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日本S第5戦、ヤクルトが逆転負け マクガフが今年も吉田正尚にサヨナラ打
マクガフが吉田正尚にサヨナラ2号2ランを被弾するなどして3失点
スポニチアネックス