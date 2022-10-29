客としての振る舞い、がよく議論される昨今である。大人力について日々研究するコラムニスト・石原壮一郎氏が考察した。【写真】町中華にズラリと掲げられた芸能人のサイン＊＊＊「ふたりでラーメン店に入って自分は何も注文せず、連れのラーメンをシェアしてもらうのはアリかナシか」そんな議論がネット上で盛り上がっています。きっかけとなったのは茨城県のあるラーメン店のツイッターへの投稿。ある日、若い女性2人