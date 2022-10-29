国際宇宙ステーションから若田光一さんがプレーボール宣言米大リーグのワールドシリーズが28日（日本時間29日）、ヒューストンで開幕し、ア・リーグのアストロズとナ・リーグのフィリーズが対戦した。全米が注目する世界一決定戦は、ある日本人が驚きの場所から「プレーボール」を宣言。「凄い！」との声が寄せられた。MLB公式ツイッターは開幕に先立ち、1本の動画を公開した。そこでは国際宇宙ステーションに滞在している若田