「金髪にしたのは心機一転のためです。私ももう50歳なので、好きな色にしてみたかったんですよね」静かな笑みを浮かべながらそう語るのは、汪楠(ワンナン)氏（50）。伝説の半グレ集団『怒羅権(ドラゴン)』の創設メンバーだ。今年10月16日、東京・池袋「サンシャインシティ」で起こった大規模乱闘事件が世間の注目を集めている。「事件が起こったのは同ビル内のフランス料理店です。当日は、半グレ集団『チャイニーズドラゴン』のメ