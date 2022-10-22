神奈川県逗子市の海岸近くで今年７月、通行人の男女５人を突き飛ばすなどして重軽傷を負わせたとして、逗子署は２１日、米海軍横須賀基地に所属する男性米兵（２９）を傷害の疑いで横浜地検横須賀支部に書類送検した。 発表によると、米兵は７月９日午後８時半頃、逗子市新宿の海岸付近で、後ろから体当たりするなどし、横浜市に住む女性（５８）の