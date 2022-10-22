妻の出産入院のため、1週間ワンオペ育児を体験した夫の感想がSNSで話題となっています。【漫画】ママたちの本音「やり方が雑」「タイミングもおかしい」…家事・育児に“協力的”な夫に「モヤモヤ」する「1週間ワンオペ育児をしてた旦那にどうだった?と聞いた時の返答↓『できなくはない。けど自分の時間が一切ない。平日仕事休んで外出る以外リフレッシュの方法がない。ワンオペママが育児ノイローゼになるのもわかる気がする｡』