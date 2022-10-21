気象庁によると、２１日午後３時１９分ごろ、地震があった。震源地は福島県沖。震源の深さは３０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．１と推定。この地震による津波の心配なし。震度５弱を観測したのは、楢葉町。震度４を観測したのは、広野町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町。震度３を観測したのは、いわき市、白河市、須賀川市、田村市、南相馬市、本宮市、浪江町。