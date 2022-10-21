気象庁によると、２１日午後３時１９分ごろ、地震があった。震源地は福島県沖。震源の深さは３０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．１と推定。この地震による津波の心配なし。震度５弱を観測したのは、楢葉町。震度４を観測したのは、広野町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町。震度３を観測したのは、いわき市、白河市、須賀川市、田村市、南相馬市、本宮市、浪江町。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 三田佳子次男が逮捕 覚醒剤疑い
- 2. 人気漫画家 預金差し押さえ報告
- 3. 春菜への一言「性格が悪すぎる」
- 4. 医師に惚れた女優「お色気作戦」
- 5. さわやかの県外出店「あり得る」
- 6. アナウンサー失格 高島彩から喝
- 7. 下着ユニバにコスプレイヤー反論
- 8. 神奈川県警が前代未聞の大失態
- 9. フジ軽部アナ「役員待遇」大出世
- 10. 童貞役で月100万円を稼いだ俳優
- 1. 三田佳子次男が逮捕 覚醒剤疑い
- 2. 神奈川県警が前代未聞の大失態
- 3. 「大量の1万円札」落とし主判明
- 4. 走行中の車から対向車にコンクリ片を投…
- 5. コロナ 自宅療養中の10代が死亡
- 6. 会社役員が家出の高校生を誘拐か
- 7. 15分で女性2人に連続わいせつか
- 8. ファミマ「進次郎構文」SNS驚き
- 9. 心中か 横須賀3遺体の身元判明
- 10. 対向車からコンクリ投げつけ
- 1. さわやかの県外出店「あり得る」
- 2. テレワと適度な出社で幸福感も
- 3. ひろゆき氏「日韓問題」で持論
- 4. 旧統一教会「異様会見」SNS戦慄
- 5. USJ内で「露出コスプレ」が物議
- 6. 信仰ただす質問の是非「コメントできな…
- 7. SF評論家の鹿野司さん死去 63歳
- 8. 斬新? 山際氏「醜聞予告」に衝撃
- 9. 「触るな」人間性疑うゴミに驚愕
- 10. 重い処罰に「電通怖い」の声続々
- 1. 大聖堂前でヌード写真撮影か 伊
- 2. 原発の街の露軍 逃げ始めたか
- 3. 「脳蝕むアメーバ」米少年が死亡
- 4. ラルフローレンの「盗用」を指摘
- 5. 眉タトゥー除去 肌が黄緑色に
- 6. 橋爆発 ウクライナは関与を否定
- 7. 英首相「賞味期限」勝負で負ける
- 8. 露国民 9月に75億ドル引き出し
- 9. 英王子夫妻 称号を失う可能性も
- 10. ダムに爆発物 ウクライナが非難
- 1. 円安でもウハウハしている業種は
- 2. Twitter従業員「75%リストラ」か
- 3. YouTubeの広告「調整可能」に
- 4. 「スマホ認知症」の実態 改善は?
- 5. 円買い介入の原資「無限にある」
- 6. 「研究者大量雇い止め」の戦犯は
- 7. バーガーキングの限定スイーツ
- 8. 「配属ガチャ」が生まれた背景は
- 9. マスク氏、ツイッター従業員75％削減の…
- 10. 首都圏マンション 4年ぶり下落
- 1. YouTube Premiumがついに値上げ
- 2. Apple製品がアウトレット販売中
- 3. 温暖化は「人間のせい」なのか
- 4. 「両面スマホ」いよいよ登場か
- 5. ディスプレイが伸びるノートPC
- 6. 男性の交際人数 結婚への影響は
- 7. Chromeの「筒抜け」モードとは
- 8. iPad 初のイヤホンジャック廃止
- 9. 派遣からAV女優へ転職 夫の反応
- 10. Uber Eats カナダで大麻を配達
- 1. 指名選手が行きたくなかった球団
- 2. まさか…大阪桐蔭が続々指名漏れ
- 3. マンUがC・ロナウドの処分を発表
- 4. 日ハム近藤「FA宣言」決断の裏側
- 5. 山田指名漏れ 立大は会見見送り
- 6. 広島の6位指名は杉田玄白の子孫
- 7. ダル「邪悪」スライダーに米衝撃
- 8. 西村優菜のウェア姿に「天使か」
- 9. 大谷翔平 米G･グラブ賞選考漏れ
- 10. 井上尚弥の「ロープ際」に警戒心
- 1. 人気漫画家 預金差し押さえ報告
- 2. 春菜への一言「性格が悪すぎる」
- 3. 医師に惚れた女優「お色気作戦」
- 4. アナウンサー失格 高島彩から喝
- 5. フジ軽部アナ「役員待遇」大出世
- 6. 童貞役で月100万円を稼いだ俳優
- 7. 加藤と高木 遺体と対面できず
- 8. 仲本さんへの報道に知人が怒り
- 9. 原発不明がんの女優が緊急入院
- 10. ガーシー氏に晒された男性が告発
- 1. 「早く老ける習慣」今すぐ対策を
- 2. 女性同士のエロ話 どうすれば…
- 3. ママ友がLINEで誤爆 大修羅場に
- 4. 使い勝手悪い 建売住宅買い後悔
- 5. マッチした彼と旅行 結婚不信に
- 6. 元ヤンと噂され…就職後も孤立
- 7. ペタンコお腹に 1日1分で効果大
- 8. ひどすぎる孫差別 夫と大ゲンカ
- 9. 心理テストで分かる「勘の鋭さ」
- 10. シャトレーゼ 秋の新作チェック