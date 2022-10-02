凱旋門賞（パリロンシャン、芝2400メートル）の出走がいよいよ迫ってきた。現地2日10時30分（日本時間17時30分）時点の馬場は重馬場（TRESSOUPLE）。過去24時間の降水量は1ミリメートルとなっている。雨予報とは裏腹、現地正午時点で雨はほとんど降っていない。それでも、空はどんよりと曇っている。日本馬にとっては、このまま雨が降らないのを祈るのみだ。