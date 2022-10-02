NBA制覇4度果たしたウォリアーズの名手「まさにアメージング」米プロバスケットボール（NBA）のプレシーズンマッチ第2戦が2日、さいたまスーパーアリーナで行われる。八村塁が所属するウィザーズと昨季王者のウォリアーズが対戦。東京五輪金メダリストでウォリアーズのドレイモンド・グリーンは試合開始前にコート上で超満員の観衆に挨拶。「いつかここに住みたい！」と親日家ぶりをのぞかせた。大観衆の中、八村とともに試合